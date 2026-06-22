U srijedu ističe rok: Ministarstvo poziva da se prijavite za podsticaje

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava javnost da u srijedu, 24. juna 2026. godine ističe rok za prijavu na Javni poziv za dodjelu podsticaja za ulaganja u 2026. godini.

Zainteresovani subjekti mogu se prijaviti i na taj dan, dostavljanjem zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom putem preporučene pošte ili lično na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: „Podsticaj za ulaganja u 2026. godini - NE OTVARATI".

Svi potrebni obrasci za popunjavanje, koji se odnose na zahtjev za dodjelu podsticaja mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva putem LINKA.

Dodatne informacije na telefone: 051/360-245 i 051/338-376 ili mejl: javni.poziv@mpp.vladars.rs.