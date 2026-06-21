Mnogima neshvatljivo: Cijena kantice šumskih jagoda šokira

Šumske jagode ovih dana privlače veliku pažnju na pijacama širom Bosne i Hercegovine, ali ne samo zbog svog prepoznatljivog mirisa i okusa.

Cijena jedne kantice dostigla je čak 70 konvertibilnih maraka, što je iznenadilo mnoge kupce.

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Za razliku od vrtnih jagoda koje se uzgajaju na plantažama, šumske jagode rastu samoniklo u prirodi i beru se ručno. Njihovo pronalaženje često zahtijeva višesatno pješačenje kroz šumske i planinske predjele, zbog čega je njihova berba znatno zahtjevnija.

“Ljudi se iznenade kada vide cijenu, ali malo ko zna koliko vremena i truda treba da se napuni jedna kantica. Satima hodamo po šumi i beremo plod po plod. Šumske jagode su prirodni dar koji nije lako pronaći”, kaže Amila iz Breze, prenosi "Crna hronika".

Berači ističu da su količine ove godine manje nego ranije, dok je potražnja ostala velika. Upravo zbog toga cijene rastu iz sezone u sezonu, a šumske jagode sve više postaju proizvod rezervisan za one dubljeg džepa.

Ipak, ljubitelji ovog voća tvrde da se njihov jedinstven okus ne može porediti ni sa jednom drugom vrstom jagoda. Mnogi ih kupuju za pripremu domaćih džemova, sokova i kolača, dok ih neki konzumiraju svježe kao pravu prirodnu deliciju.

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Na pijacama se mogu pronaći manje i veće količine, a prodavači navode da kupaca ne nedostaje uprkos visokim cijenama. Posebno su tražene među turistima i ljubiteljima domaćih proizvoda.

Dok jedni smatraju da je 70 KM previše za kanticu voća, drugi ističu da cijena odražava trud berača i rijetkost proizvoda.