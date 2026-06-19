Janković: Raspisan tender za rekonstrukciju dionice puta Ljubinje-Stolac

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da je raspisan tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Ljubinje-Stolac, preko prevoja Žegulja, na kojoj će biti izgrađene i treće trake na dva dijela, a ukupna vrijednost prve faze radova iznosi šest miliona KM.

Janković je precizirao da rekonstrukcija obuhvata oko osam kilometara trase na dva odvojena dijela, te da će biti izvršena korekcija uspona, radijusa, nivelete i sistema odvodnje.

"Uradiće se moderna saobraćajnica koja će odgovoriti svim zahtjevima. Postojeća kolovozna konstrukcija je dotrajala i rađena po starim propisima, pa su naročito zimi teretna vozila teško savladavala ovaj prevoj", naveo je Janković novinarima u Trebinju nakon panela o temi "Novi građevinski trendovi, izazovi i upravljanje rizicima" održanom u okviru Međunarodne konferencije "Gradimo region".

On je istakao da se projekat finansira sredstvima "Puteva Republike Srpske", uz podršku Vlade Republike Srpske, te da je otvaranje ponuda planirano 9. jula.

"Očekujemo kvalifikovane ponuđače i da procedura bude završena bez problema, kako bismo do kraja narednog mjeseca mogli da uvedemo izvođača u posao", napomenuo je Janković.

Prema njegovim riječima, prva faza obuhvata zahtjevne zemljane radove u stenskoj masi pete i šeste kategorije, sve do nivoa kolovozne konstrukcije, dok su sredstva za drugu fazu, koja podrazumijeva izgradnju asfaltne kolovozne konstrukcije, već obezbijeđena.

Janković očekuje da bi obje faze mogle biti završene do kraja naredne godine, odnosno početkom 2028, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.

On je naglasio da projekat uključuje i izgradnju savremenog sistema odvodnje i prečišćavanja voda sa kolovoza putem separatora, za šta će biti izdvojeno gotovo milion KM.

"To pokazuje ozbiljnost projekta i opredijeljenost da se svi radovi izvode u skladu sa ekološkim standardima i važećim dozvolama", rekao je Janković.

Govoreći o ostalim infrastrukturnim projektima u Hercegovini, Janković je naveo da su završeni radovi na dionici puta Berkovići–Bileća, dok se privodi kraju prva faza izgradnje obilaznice oko Trebinja.

"Očekujemo da zemljani radovi na obilaznici budu završeni u septembru ili oktobru, nakon čega će biti raspisan tender za završne radove. U drugoj fazi planirano je da se urade odvodnja, potporna konstrukcija, zaštita kosina i kolovozna konstrukcija. Sredstva za drugu fazu su u potpunosti obezbijeđena", izjavio je Janković.

On je napomenuo da je u pripremi i tender za rekonstrukciju magistralnog puta Trebinje–Bileća, koja će biti realizovana uz podršku Svjetske banke, te najavio nastavak proširenja pojedinih dionica puteva Trebinje–Bileća i Trebinje–Klobuk radi povećanja bezbjednosti saobraćaja i lakšeg odvijanja teretnog transporta.

Dvodnevna konferencija "Gradimo region", koja je otvorena juče, okupila je vodeće ljude iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija.

Riječ je o jednom od najznačajnijih skupova posvećenih razvoju infrastrukture, građevinskog sektora i energetike u regionu na kojem učestvuju stručnjaci, investitori i kompanije iz oblasti građevinarstva i energetike.

Na skupu učestvuje oko 100 firmi i institucija sa oko 400 učesnika, odnosno vodećih kompanija iz oblasti građevinarstva, ali i donosilaca odluka iz cijelog regiona, prenosi Srna.