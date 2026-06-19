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Isplaćena premija za mlijeko za mart

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 12:46

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Исплаћена премија за млијеко за март

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je premiju za mlijeko za mart u iznosu od 3.402.958,75 KM i to za 2.577 korisnika.

Isplata premija za mlijeko realizuje se u kontinuitetu na mjesečnom nivou.

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Tagovi :

premije za mlijeko

Ministarstvo poljoprivrede

Mlijeko

Agencija za agrarna plaćanja

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