Isplaćena premija za mlijeko za mart

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je premiju za mlijeko za mart u iznosu od 3.402.958,75 KM i to za 2.577 korisnika.
Isplata premija za mlijeko realizuje se u kontinuitetu na mjesečnom nivou.
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