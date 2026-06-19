Drugog dana konferencije "Gradimo region" o vještačkoj inteligenciji u građevinarstvu

Međunarodna infrastrukturna i građevinska konferencija "Gradimo region" u Trebinju danas će biti nastavljena prezentacijom o vještačkoj inteligenciji u građevinarstvu.

Organizatori su najavili da će drugog dana konferencije biti održani i paneli o novim građevinskim trendovima, energiji budućnosti i građevinarstvu kao pokretaču održivog turizma.

Dvodnevna regionalna "Gradimo region", koja je otvorena juče, okupila je vodeće ljude iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija.

Riječ je o jednom od najznačajnijih skupova posvećenih razvoju infrastrukture, građevinskog sektora i energetike u regionu na kojem učestvuju stručnjaci, investitori i kompanije iz oblasti građevinarstva i energetike.

Na skupu učestvuje oko 100 firmi i institucija sa oko 400 učesnika, odnosno vodećih kompanija iz oblasti građevinarstva, ali i donosilaca odluka iz cijelog regiona.

Konferencija "Gradimo region" održava se u trebinjskom Kulturnom centru u organizaciji Gradske uprave Trebinja i kompanije "Iksploud medija", pod pokroviteljstvom Vlade i predsjednika Republike Srpske, prenosi Srna.