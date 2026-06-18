Cijena barela nafte pala ispod 77 dolara

Autor:ATV redakcija
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Cijena barela "brent" nafte na međunarodnom tržištu pala je na manje od 77 dolara prvi put od 2. marta, pokazuju podaci o trgovanju.
Cijena barela za isporuke u avgustu trenutno iznosi 76,99 dolara, nakon pojeftinjenja za 3,22 odsto.
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Barel "brent" nafte za isporuke u julu pojeftinio je za 4,05 odsto i sada košta 73,68 dolara.
(SRNA)
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