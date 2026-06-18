"Italija jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Srpske"

Tokom sastanka, ministarka Vidović istakla je da se u Republici Srpskoj provodi veliki investicioni ciklus u vrijednosti od 6,6 milijardi KM i da postoji veliki potencijal za intenzivniju saradnju sa italijanskim finansijskim institucijama, posebno u oblasti razvoja energetskih projekata i podrške malim i srednjim preduzećima.

Ona je ukazala da je Republika Italija jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Republike Srpske, te naglasila da je, i pored toga, potrebno raditi na razvoju novih modaliteta za proširenje postojeće saradnje, sa posebnim naglaskom na mogućnosti koje pružaju potencijali Razvojne banke Italije.