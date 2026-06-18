"Italija jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Srpske"

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović razgovarala je danas u Banjoj Luci sa ambasadorkom Italije Sarom Eti Kastelani (Sarah Eti Castellani) i predstavnicom Razvojne banke Italije Lucijom Boneli (Lucia Bonelli).
Tokom sastanka, ministarka Vidović istakla je da se u Republici Srpskoj provodi veliki investicioni ciklus u vrijednosti od 6,6 milijardi KM i da postoji veliki potencijal za intenzivniju saradnju sa italijanskim finansijskim institucijama, posebno u oblasti razvoja energetskih projekata i podrške malim i srednjim preduzećima.
Ona je ukazala da je Republika Italija jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Republike Srpske, te naglasila da je, i pored toga, potrebno raditi na razvoju novih modaliteta za proširenje postojeće saradnje, sa posebnim naglaskom na mogućnosti koje pružaju potencijali Razvojne banke Italije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
2 h0
Ekonomija
3 h0
Ekonomija
5 h0
Ekonomija
14 h0
Najnovije
13
38
13
17
13
13
12
59
12
53
Trenutno na programu