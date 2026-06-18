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"Italija jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Srpske"

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 11:20

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Видовић са италијанским званичницима на састанку у Влади
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović razgovarala je danas u Banjoj Luci sa ambasadorkom Italije Sarom Eti Kastelani (Sarah Eti Castellani) i predstavnicom Razvojne banke Italije Lucijom Boneli (Lucia Bonelli).

Tokom sastanka, ministarka Vidović istakla je da se u Republici Srpskoj provodi veliki investicioni ciklus u vrijednosti od 6,6 milijardi KM i da postoji veliki potencijal za intenzivniju saradnju sa italijanskim finansijskim institucijama, posebno u oblasti razvoja energetskih projekata i podrške malim i srednjim preduzećima.

Ona je ukazala da je Republika Italija jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Republike Srpske, te naglasila da je, i pored toga, potrebno raditi na razvoju novih modaliteta za proširenje postojeće saradnje, sa posebnim naglaskom na mogućnosti koje pružaju potencijali Razvojne banke Italije.

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Tagovi :

Zora Vidović

Sara Eti Kastelani

Lucija Boneli

Italija

Republika Srpska

finansije

Trgovina

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