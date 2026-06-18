Ćorić: Američki investitori zainteresovani za ulaganja u Srpsku

Američki investitori zainteresovani su za ulaganja u Republiku Srpsku, rekao je v.d. direktora Investiciono-razvojne banke /IRB/ Nedeljko Ćorić koji je u Čikagu učestvovao na forumu "Invest Srpske" i predstavio ono što radi IRB.

U fokusu foruma bilo je predstavljanje mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku, sa posebnim osvrtom na stimulativnu poresku politiku Republike Srpske i njenu konkurentnost u odnosu na SAD, odnosno saveznu državu Ilinois i grad Čikago.

Ćorić je rekao da su predstavnici IRB-a imali niz sastanaka i veliku investicionu konferenciju.

"Ovo je naš prvi boravak u SAD i prva mogućnost da prezentujemo ono što radimo. Tražimo saradnike na putu ka boljim uslovima za naše privrednike u Srpskoj i stanovništvo", istakao je Ćorić.

On je naveo da je na sastancima bilo govora o investicionim okvirima između SAD i Srpske i mogućnostima uspostavljanja institucinalne saradnje sa najvažnijim institucijama u SAD kako bi Srpska mogla da privuče američke investicije na svoju teritoriju, saopšteno je iz IRB-a.

Forum "Invest Srpska", koji je održan u utorak, 16. juna, bio je posvećen predstavljanju privrednih i investicionih potencijala Republike Srpske, a održan je u organizaciji IRB-a i Generalnog konzulata BiH u Čikagu.

Forum je okupio predstavnike institucija, kompanija i organizacija iz SAD, kao i pripadnike srpske dijaspore, koji su imali priliku da saznaju više o Republici Srpskoj kao atraktivnoj investicionoj destinaciji, njenoj stimulativnoj politici, javnim investicijama i ključnim ekonomskim projektima.

Ovom prilikom predstavljene su konkretne investicione mogućnosti u Republici Srpskoj, od javnih projekata u oblastima energetike, infrastrukture, turizma i drugih sektora privrede, do investicionih mogućnosti u slobodnim i poslovnim zonama.

Forum su podržali generalni konzul BiH u Čikagu Tatjana Telić, generalni konzul Srbije u Čikagu Marko Nikolić, predstavnici Američke komercijalne službe koja d‌jeluje u okviru Međunarodne trgovinske administracije pri Ministarstvu trgovine SAD, regionalni direktor Američke komercijalne službe Dan Kim i direktor Američke komercijalne službe za saveznu državu Ilinois Betani Benik.

Organizatori i prisutni ocijenili su da je forum doprinio boljem razumijevanju investicionih prilika u Republici Srpskoj i otvorio prostor za dalju konkretizaciju saradnje sa zainteresovanim partnerima iz SAD, a daljoj konkretizaciji saradnje doprinosi i direktna komunikacija koja je uspostavljena upravo na ovom forumu.

Pored Ćorića, na forumu ispred IRB-a učestvovali su i Vera Sukara vršilac dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove i međunarodnu saradnju i Zoran Talić direktor Sektora za promociju stranih investicija, prenosi Srna.