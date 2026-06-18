Počinje Međunarodna konferencija "Gradimo region"

U Trebinju danas počinje dvodnevna konferencija "Gradimo region" koja će okupiti predstavnike nadležnih institucija iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kao i ključne aktere građevinskog i finansijskog sektora koji učestvuju u strukturisanju velikih investicionih projekata.

Očekuje se prisustvo više stotina investitora, projektanata, izvođača, urbanista, predstavnika vlada, finansijskih institucija i međunarodnih partnera, saopštili su organizatori konferencije - grad Trebinje i Iksploud medija grup.

Zvaničnom otvaranju konferencije prisustvovaće ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.

Učesnici konferencije biće i ugledni stručnjaci iz Italije, Velike Britanije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske.

Organizatori poručuju da je cilj konferencije povezivanje privatnog kapitala, javnih institucija i struke s ciljem kreiranja stabilnog, održivog i dugoročnog razvojnog modela regiona.

"U vremenu globalnih ekonomskih izazova, rasta cijena materijala i potrebe za energetskom sigurnošću, konferencija predstavlja snažnu poruku da region ima kapacitet, znanje i kapital da samostalno gradi svoju budućnost", ističu organizatori.

Član Organizacionog odbora konferencije Ana Bokonjić Buha ranije je izjavila Srni da na konferenciju dolazi kompletna građevinska elita regiona poput kompanija "Integral inženjering", "Herig", "Herc gradnja", "Milenijum tim", "Galens invest", "Bemaks", "Zeta gradnja"...

"Dolaze i međunarodno značajne firme poput `Šangdonga` koji gradi auto-puteve, koridore, kao i predstavnici `Gedžuba grupe` iz Kine", rekla je Buha i dodala da će biti riječi o temama koje mogu da povežu region, poput izgradnje auto-puteva, brzih cesta, aerodroma, koridora, mostova.

Prema njenim riječima, biće predstavljen i projekat "Novo Trebinje" i jedna panel-diskusija biće posvećena gradovima budućnosti i novim urbanim cjelinama, pa će se čuti i iskustva "Beograda na Vodi" i "Luštice bej".

Dolaze i arhitekte iz cijelog svijeta, a govoriće se i o finansiranju ovih projekata, pa će na skupu učestvovati i predstavnici Svjetske banke, Investiciono-razvojne banke, komercijalnih banake i finansijski stručnjaci.

Drugi dan konferencije biće posvećen stručnim temama, te će biti riječi o novim tehnologijama u građevinarstvu i primjeni vještačke inteligencije, dok će jedan od panela biti posvećen izgradnji energetskih objekata.

Organizatori su najavili da će na konferenciji u Trebinju učestvovati i predstavnici kompanije "Rapid Invest" iz Novog Sada, koja će predstaviti kompleks NOVELLA BUSINESS AND RESIDENCE kao jedan od najznačajnijih savremenih razvojnih projekata u Novom Sadu i primjer nove generacije poslovno-stambenih kompleksa.

Tokom šest tematskih panela biće otvorena ključna pitanja razvoja regiona, poput toga koji infrastrukturni projekti mijenjaju mapu Balkana, kako ubrzati izgradnju auto-puteva, energetskih postrojenja i urbanih kompleksa, te na koji način javno-privatna partnerstva i međunarodni fondovi redefinišu investicionu dinamiku.

Završni panel otvoriće stratešku temu održivog turizma i trgovinske infrastrukture, pozicionirajući građevinski sektor kao ključni pokretač ekonomskog rasta.

Konferencija "Trebinje 2026: gradimo region" biće održana u trebinjskom Kulturnom centru, a zvanični početak konferencije predviđen je u 10.00 časova.