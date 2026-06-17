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Uskoro jeftinija kupovina: Grad u Srpskoj uvodi kartice pogodnosti

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ATV
17.06.2026 21:33

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Требиње
Foto: ATV

Trebinje postaje prva lokalna zajednica u Srpskoj koja će uvesti kartice pogodnosti za domaće stanovništvo.

Trebinjci bi uskoro trebalo da kupuju jeftinije u vlastitom gradu, zahvaljujući novom programu popusta na određene robe i usluge.

Razvoj turizma u Trebinju posljednjih godina donio je i veliki porast cijena, što najviše osjete oni koji u njemu žive i svakodnevno kupuju. Uvođenje takozvane "Trebinjske kartice" omogućiće povoljnije korišćenje roba i usluga, u čemu građani vide veliku olakšicu.

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Program je dobrovoljan i odnosi se na sve privredne subjekte sa područja grada koji iskažu interesovanje. Privrednici će sami odlučivati o vrsti i visini popusta, dok će građani na sajtu grada moći da provjere gdje su dostupni popusti i u kom procentu.

"Ugostiteljstvo primarno, zdravstvene usluge, stomatološke ordinacije, privatne ambulante, uslužne djelatnosti, da krenemo sad od salona ljepote krojačkih salona, frizerskih salona i tako dalje", kaže Bojan Vučurević načelnik Odjeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo Grada Trebinja.

Proces dobijanja "Trebinjske kartice" biće vrlo jednostavan. Prijava će se vršiti u turističkom info-centru. Uz ličnu kartu, građani treba da dostave dokaz da su prijavljeni sa boravištem u Trebinju.

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"Postoji opcija, znači ugovora pojedinačnog, koji ima određen vremenski rok, ako vide privrednici da im se ne isplati i da mogu da promijene neki popust, da povećaju da smanje, na njima je da sklapaju te pojedinačne ugovore", naveo je Mirko Ćurić gradonačelnik Trebinja.

Privrednici su dobili poziv da se priključe programu. Planirano je da "Trebinjska kartica" bude u upotrebi već od početka jula, prenosi "RTRS"..

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Trebinje

Kartice pogodnosti

Kartica pogodnosti

Kartica pogodnosti Trebinje

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