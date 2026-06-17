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Bi-Bi-Si otpušta 550 radnika: Kreće novi talas bolnih rezovima

Autor:

ATV
17.06.2026 16:03

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Зграда медијске куће Би-би-си.
Foto: Pexels/Nathan J Hilton

Britanski javni servis Bi-Bi-Si otpustiće 550 radnika i ukinuti pojedine programe u okviru planova za smanjenje troškova.

Televizijski kanali i radio-mreže su pod revizijom, a osoblju će tokom dana biti rečeno da li to utiče na njihove programe.

Rezovi su dio širih planova za smanjenje broja zaposlenih za oko 2.000 tokom tri godine, a očekuje se da će najteže biti pogođena informativna redakcija.

Planovi za smanjenje troškova se sprovode u mandatu novog direktora Bi-Bi-Sija, prenosi Srna.

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otpuštanje radnika

ekonomija

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