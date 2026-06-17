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Pojeftinili benzin i dizel, cijene goriva u BiH polako padaju

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ATV
17.06.2026 08:36

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Појефтинили бензин и дизел, цијене горива у БиХ полако падају
Foto: ATV

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini bilježe novi blagi pad, što je dobra vijest za vozače širom zemlje.

Pad cijena goriva u BiH povezuje se s kretanjima na svjetskom tržištu nafte, gd‌je je nakon postizanja okvirnog dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana došlo do smirivanja geopolitičkih tenzija i pada cijena energenata.

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Prema dostupnim podacima, najniža cijena benzina jutros iznosi 2,75 KM po litru, dok se dizel prodaje po najnižoj cijeni od 2,84 KM po litru.

Na globalnim berzama zabilježen je pad cijena sirove nafte, pri čemu Brent nafta iznosi oko 80,7 dolara po barelu, dok je WTI pao na 77,8 dolara. Analitičari ističu da stabilizacija odnosa na Bliskom istoku može dovesti do dodatnog smanjenja cijena u narednom periodu.

Stručnjaci: Gorivo ide na 2,5 KM

U BiH se već sedmicama bilježi postepeno spuštanje maloprodajnih cijena goriva, a prema riječima stručnjaka za energente Almira Bečarevića, moguća su dodatna pojeftinjenja od 5 do 10 feninga u narednim danima ukoliko se trend na svjetskom tržištu nastavi.

Kako je Bečarević ranije izjavio za Radiosarajevo.ba u slučaju daljeg pada cijene barela nafte prema 70 dolara, gorivo moglo pasti na cijenu od 2,5 KM po litru.

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"Ako gledamo optimistično i u slučaju da barel nafte bude imao dalji pad prema 70 USD (121 KM) doći ćemo i do cijena derivata u rasponu od 2,50 KM do 2,90 KM, čime ćemo biti gotovo na cijenama prije ratnih sukoba. Svi oni koji su za podizanje cijena imali izgovor da je nafta drastično poskupila sada imaju razlog da spuste cijene jer pad derivata nafte im to omogućava", zaključio je Bečarević.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da na kretanje cijena utiče više faktora, uključujući globalnu potražnju, stabilnost tržišta i kurs dolara, zbog čega se brze i drastične promjene ne očekuju.

Potpisivanje primirja u Ženevi

Podsjetimo, nakon više od četiri mjeseca intenzivnih sukoba, Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su sporazum o primirju uz posredovanje međunarodnih aktera. Dogovor je, prema navodima premijera Pakistana Shehbaza Sharifa, rezultat dugotrajnih pregovora u kojima su ključnu ulogu imale diplomatske inicijative više zemalja.

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Prema postignutom sporazumu, obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i područje Libana.

Zvanično potpisivanje mirovnog sporazuma očekuje se 19. juna u Ženevi, uz najavljeno prisustvo najviših zvaničnika obje strane, dok bi implementacija dogovora trebala uslijediti u narednim sedmicama.

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