Hoće li doći do smanjenja cijena na benzinskim pumpama?

Moglo bi pojeftiniti gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj, najavljuju domaći naftaši. Trenutno litra dizela u prosjeku košta od 2,95 do 3,05 KM. Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori su optimistični. Teže povratku na cijene prije početka sukoba.

"Nakon postizanja dogovora oko primirja između Amerike i Irana došlo je do pada cijena na svjetskoj berzi, ono što se tiče cijena na benzinskim pumpama, mi već gotovo više od mjesec i nešto, cijene konstantno padaju na benzinskim pumpama, iako znamo da su cijene bile gotovo 4KM, sada imamo cijene ispod 3 konvertibilne marke, jasno je da je došlo gotovo jednu marku do sniženja. Prosječna cijena bila je negdje oko 2,30-2,40 prije početka sukoba, ali ono što je sigurno da se približavamo tim cijenama i ja se nadam da ćemo te cijene vidjeti u nekih narednih mjesec do dva dana", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Do snižavanja cijena mora doći. Opadanjem nabavne, a zadržavanjem visokih sadašnjih cijena pojedini privredni subjekti ubiru ekstra profit, jasan je ekonomista Marko Đogo.

"Podaci o kretanju cijena nafte na svjetskim berzama jasno sugerišu da je cijana koju trenutno imamo previsoka i kako su cijene nafte brzo rasle kada je došlo do ovog sukoba, onda bi tako trebale i da se spuštaju, one se naravno ne spuštaju to je od ranije primjećena rigidnost cijena na niže", rekao je Marko Đogo, ekonomista.

Cijene naftne na svjetskom tržištu reaguju instantno na vijesti iz Irana. Od 03. juna cijena sirove nafte pala je za 20%.

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Svako pojeftinjenje goriva građani dočekuju sa nadom da će im ostati koja marka više u kućnom budžetu, jer cijene goriva ne utiču samo na vozače, već i na troškove prevoza, hrane i svih drugih proizvoda na policama. Dok su na svjetskim tržištima cijene nafte u opadanju, u Republici Srpskoj za sada nema značajnijih promjena. Ako su poskupljenja stizala gotovo trenutno, očekuje li se da istom brzinom osjetimo i pojeftinjenja.

Za potpuno usklađivanje cijena kod nas će ipak trebati vremena. Na domaće tržište gorivo stiže sa određenim zakašnjenjem, pa se promjene na svjetskim berzama ne odražavaju odmah i na cijene na benzinskim pumpama. Ipak, ukoliko se trend pada cijena nafte nastavi, vozači u Republici Srpskoj mogli bi uskoro da osjete dodatno pojeftinjenje i na svojim rezervoarima.