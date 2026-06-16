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''Iran dobio oružje moćnije od bilo koje nuklearne bombe''

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ATV
16.06.2026 20:23

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Иранске ракете у подземном бункеру
Foto: X

Obavještajne agencije SAD su nedavno procijenile da Iran može efikasno da zatvori pristup Ormuskom moreuzu po volji.

Kako se navodi, to znači da je Teheran stekao moćnu novu sposobnost da nanese štetu globalnoj ekonomiji kao rezultat rata, objavio je "CNN".

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"Sada smo Iranu predali de fakto kontrolu nad moreuzom – oružje moćnije od bilo koje nuklearne bombe", rekao je jedan izvor upoznat sa procjenama za "CNN".

Visoki američki zvaničnik rekao je za "CNN" da Iran ne može da iskoristi nikakve pogodnosti okvirnog sporazuma ukoliko moreuz ne ostane otvoren i Teheran se ne pridržava ostalih tačaka o kojima je pristao.

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Zvaničnik je rekao da će SAD smanjiti blokadu proporcionalno tome kako Iran obnavlja saobraćaj u moreuzu.

Drugi izvor upoznat sa okvirnim sporazumom rekao je da je Iran uznemirio Kinu i zemlje Persijskog zaliva pokušavajući da poremeti slobodan protok energije kroz moreuz.

"Iran plaća cijenu kada to uradi", rekao je izvor za "CNN".

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