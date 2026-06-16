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Tramp: Sirija može da riješi problem Hezbolaha u Libanu

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ATV
16.06.2026 18:56

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Трамп: Сирија може да ријеши проблем Хезболаха у Либану
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi Sirija mogla da se pozabavi pokretom Hezbolah u Libanu, ako Izrael ne može da riješi situaciju bez prevelikih žrtava.

"Izrael se predugo bori protiv Hezbolaha i previše ljudi je ubijeno. Predlažem Izraelu da pusti Siriju da se brine o Hezbolahu, jer, da budem iskren, mislim da bi to uradili bolje", rekao je Tramp novinarima tokom sastanka sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom el Nahjanom.

Tramp je kritikovao Izrael zbog produžene operacije protiv Hezbolaha koja je, kako kaže, trebala da se završi brže.

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Izraelska vojska je 14. juna saopštila da je napala komandni centar Hezbolaha u predgrađu Bejruta.

Libanska novinska agencija NNA javila je da su tri osobe poginule, a 15 ranjeno u napadu na oblast Gobiri. Tramp je nakon tog udara pozvao Izrael da prekine napade na Liban.

(SRNA)

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Donald Tramp

Amerika

Hezbolah

Izrael

Sirija

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