Panika u Lamanšu: Rusi zapucali prema Britancima

Mornari na ruskom ratnom brodu ispalili su hitac upozorenja prema britanskoj jahti koja mu se približila u kanalu Lamanš, prenosi britanska agencija PA medija.

Pretpostavlja se da je u incidentu, koji se desio danas oko 11.40 časova u moru između ostrva Vajt i Normandije, učestvovala ruska fregata "Admiral Grigorovič".

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Hitac je ispaljen oko 36 kilometara južno od ostrva Vajt, van teritorijalnih voda Velike Britanije i nije bilo povrijeđenih niti štete.

Ruske ratne brodove koji prolaze kroz Lamanš redovno prate brodovi Britanske kraljevske mornarice.

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Priobalni patrolni brod "HMS Mersei" nadgledao je danas fregatu "Admiral Grigorovič", prenosi "Srna".