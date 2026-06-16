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Panika u Lamanšu: Rusi zapucali prema Britancima

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ATV
16.06.2026 18:20

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Паника у Ламаншу: Руси запуцали према Британцима

Mornari na ruskom ratnom brodu ispalili su hitac upozorenja prema britanskoj jahti koja mu se približila u kanalu Lamanš, prenosi britanska agencija PA medija.

Pretpostavlja se da je u incidentu, koji se desio danas oko 11.40 časova u moru između ostrva Vajt i Normandije, učestvovala ruska fregata "Admiral Grigorovič".

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Hitac je ispaljen oko 36 kilometara južno od ostrva Vajt, van teritorijalnih voda Velike Britanije i nije bilo povrijeđenih niti štete.

Ruske ratne brodove koji prolaze kroz Lamanš redovno prate brodovi Britanske kraljevske mornarice.

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Tagovi :

Lamanš

Rusija

Velika Britanija

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