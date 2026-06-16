Panika u Lamanšu: Rusi zapucali prema Britancima

Autor:ATV
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Mornari na ruskom ratnom brodu ispalili su hitac upozorenja prema britanskoj jahti koja mu se približila u kanalu Lamanš, prenosi britanska agencija PA medija.
Pretpostavlja se da je u incidentu, koji se desio danas oko 11.40 časova u moru između ostrva Vajt i Normandije, učestvovala ruska fregata "Admiral Grigorovič".
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Hitac je ispaljen oko 36 kilometara južno od ostrva Vajt, van teritorijalnih voda Velike Britanije i nije bilo povrijeđenih niti štete.
Ruske ratne brodove koji prolaze kroz Lamanš redovno prate brodovi Britanske kraljevske mornarice.
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Priobalni patrolni brod "HMS Mersei" nadgledao je danas fregatu "Admiral Grigorovič", prenosi "Srna".
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