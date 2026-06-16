Odluke jednog sudije - redovna praksa Suda u Strazburu

Aplikacija je odbačena kao neprihvatljiva. Odlučio je tako jermenski sudija Vahe Grigorijan - samostalno. I stavio tačku na predmet Dodik protiv BiH. Jer poslije odluke jednog sudije nema mogućnosti žalbe Komitetu, Vijeću, ni Velikom vijeću Suda u Strazburu.

Aplikacija je odbačena kao neprihvatljiva. Odlučio je tako jermenski sudija Vahe Grigorijan - samostalno. I stavio tačku na predmet Dodik protiv BiH. Jer poslije odluke jednog sudije nema mogućnosti žalbe Komitetu, Vijeću, ni Velikom vijeću Suda u Strazburu.

"Sud smatra da, na osnovu svih dostavljenih dokaza i u okviru svoje nadležnosti, navodi podnosioca ne pokazuju da je došlo do povrede prava i sloboda zagarantovanih Konvencijom i njenim Protokolima, te da zahtjev ne ispunjava uslove za prihvatljivost predviđene članovima 34. i 35. Konvencije", navodi se iz Suda.

Član 34 Konvencije odnosi se na to da Sud može da prima predstavke od bilo kojeg lica, nevladine organizacije ili grupe lica koja tvrde da su žrtve povrede prava ustanovljenih Konvencijom ili njenim protokolima koju je učinila jedna od ugovornih strana. Član 35 propisuje da Sud može uzeti predmet u razmatranje tek kada se iscrpe svi domaći pravni lijekovi, prema opštepriznatim pravilima međunarodnog prava, i u roku od šest mjeseci od dana kada je donesena konačna odluka.

Republika Srpska Sudija pojedinac u ESLjP odbio apelaciju Dodika

Sve je to odbrana Milorada Dodika tražila, navela i argumentovala u aplikaciji. Tražili su i privremenu mjeru, ali nije određena. Tražili su i izuzeće sudije Farisa Vehabovića da odlučuje o apelaciji zbog "objektivno opravdanog straha od pristrasnosti".

Naveli su niz Vehabovićevih medijskih istupa kojim ilustruju taj strah.

"Kako se može zaključiti iz činjeničnog dijela zahtjeva sudija Faris Vehabović tokom više od decenije javno istupa u medijima i javnim forumima i o temama koje su se učestalo i intenzivno odnosili na političko djelovanje apelanta Milorada Dodika. Čini se vjerovatnim da su izjave sudije o apelantu bile vrijednosno određene, a ne neutralno-deskriptivne", navela je odbrana.

Odluke jednog sudije u Sudu u Strazburu redovna su praksa Suda i prema proceduri doslovno podrazumijevaju odluku - jednog sudije. Nisu dostupne javnosti na redovan način, a konkretna odluka u slučaju Dodika do prekjuče, više od mjesec dana nakon donošenja mogla je biti dostupna samo odbrani. Informacija o odbijanju aplikacije Miloradu Dodiku procurila je u nedjelju u federalnim medijima prije zvanične potvrde Suda i nije došla od odbrane. Faris Vehabović izabran je za sudiju Evropskog suda za ljudska prava 3. decembra 2012. godine. Njegov redovni devetogodišnji mandat istekao je 3. decembra 2021. godine. Novi sudija iz BiH još nije izabran.