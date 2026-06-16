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Karan: Ulažemo u znanje i budućnost

Autor:

ATV
16.06.2026 17:44

Komentari:

8
Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan saopštio je da je u Trebinje stigla nova informatička oprema i da se nastavlja ulaganje u znanje i budućnost.

"Nova informatička oprema stigla je i u Trebinje! Ulažemo u znanje, ulažemo u budućnost", napisao je Karan na "Iksu".

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Tagovi :

Siniša Karan

budućnost

Republika Srpska

Komentari (8)

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