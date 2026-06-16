Karan: Ulažemo u znanje i budućnost

Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan saopštio je da je u Trebinje stigla nova informatička oprema i da se nastavlja ulaganje u znanje i budućnost.

"Nova informatička oprema stigla je i u Trebinje! Ulažemo u znanje, ulažemo u budućnost", napisao je Karan na "Iksu". 💻 Nova informatička oprema stigla je i u Trebinje!

▶️ Ulažemo u znanje, ulažemo u budućnost. pic.twitter.com/zv3CPoVQWp — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 16, 2026

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