Karan: Ulažemo u znanje i budućnost

Autor:ATV
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan saopštio je da je u Trebinje stigla nova informatička oprema i da se nastavlja ulaganje u znanje i budućnost.
"Nova informatička oprema stigla je i u Trebinje! Ulažemo u znanje, ulažemo u budućnost", napisao je Karan na "Iksu".
💻 Nova informatička oprema stigla je i u Trebinje! — Siniša Karan (@sinisa_karan) June 16, 2026
▶️ Ulažemo u znanje, ulažemo u budućnost. pic.twitter.com/zv3CPoVQWp
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