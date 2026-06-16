Sudija pojedinac u ESLjP odbio apelaciju Dodika

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu potvrdio je da je odbacio apelaciju koja se odnosi na slučaj Milorada Dodika bez dodatnih objašnjenja.

Odluku je donio sudija pojedinac, a u šturom objašnjenju za ATV, uputili su nas na pravilo 52A.

Prema pomenutom pravilu, sudija pojedinac ima pravo da proglasi predstavku neprihvatljivom ili da je izbriše sa liste predmeta Suda ako se takva odluka može donijeti bez detaljnijeg ispitivanja. Ova odluka je konačna.

Pravni tim Milorada Dodika još ranije je upozoravao da treba povesti računa o sudiji izvjestiocu, u čijim rukama bi predmet mogao da završi. Na ovu odluku je upozoravao i Milorad Dodik koji nije bio optimista jer su pravosuđe i sistem odlučivanja ispolitizovani.

"U tom Strazburu sjede njemačke sudije koje neće sigurno glasati protiv Šmita. To mi znamo. I to je žalosno. Oni bi trebalo da vide da li je pravno u redu ili nije u redu, bez obzira na to, ko je i šta je. Ali, dobro, to je sudbina malih, da ispunimo sve te neke formalnosti, da bismo ponovo vratili na politički nivo", rekao je u još u januaru Dodik.

Milorad Dodik i njegov pravni tim podnijeli su apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu nakon što su iscrpljeni svi pravni ljekovi u BiH u montiranom postupku koji je vođen zbog "neizvršavanja odluka Kristijana Šmita".

Postupak protiv Dodika bio je politički motivisan s ciljem političke eliminacije demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske.

Dodikova odbrana je jasno ukazivala na povredu ljudskih prava. Glavni argument je bio da niko ne može biti osuđen za djelo koje u trenutku izvršenja nije bio propisano zakonom koji je donio legalni zakonodavni organ, već pojedinac koji se nameće kao zakonodavac.