Potvrđena ostavka Anje Ljubojević u Narodnoj skupštini Srpske

Autor:ATV
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Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske od danas i zvanično nije potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Konstatovano je da je Anja Ljubojević podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, prenosi Srna.
U toku je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, o Prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
Republika Srpska
Anja Ljubojević potvrdila ostavku: "Žao mi je"
Podsjećamo, Anja Ljubojević je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev Milorada Dodika, lidera SNSD-a.
Republika Srpska
Dodik: Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku
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