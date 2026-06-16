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Potvrđena ostavka Anje Ljubojević u Narodnoj skupštini Srpske

Autor:

ATV
16.06.2026 11:21

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Потврђена оставка Ање Љубојевић у Народној скупштини Српске
Foto: ATV

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske od danas i zvanično nije potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Konstatovano je da je Anja Ljubojević podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, prenosi Srna.

U toku je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, o Prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.

anja ljubojevic

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Anja Ljubojević potvrdila ostavku: "Žao mi je"

Podsjećamo, Anja Ljubojević je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev Milorada Dodika, lidera SNSD-a.

Додик Љубојевић

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