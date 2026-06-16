Potvrđena ostavka Anje Ljubojević u Narodnoj skupštini Srpske

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Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske od danas i zvanično nije potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Konstatovano je da je Anja Ljubojević podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, prenosi Srna. U toku je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, o Prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Republika Srpska Anja Ljubojević potvrdila ostavku: "Žao mi je" Podsjećamo, Anja Ljubojević je podnijela ostavku na funkciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev Milorada Dodika, lidera SNSD-a. Republika Srpska Dodik: Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku

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