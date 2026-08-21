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Helikopter MUP-a Srpske gasi požar kod Trebinja

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 11:57

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Хеликоптерска јединица МУП-а Српске
Foto: MUP Republike Srpske

Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP) od jutros pomaže u gašenju požara u okolini Trebinja, saopšteno je iz MUP-a.

Posada helikoptera pridružila se lokalnim vatrogasnim jedinicama, Republičkoj upravi civilne zaštite i građanima koji su uspjeli da požar stave pod kontrolu.

Komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković rekao je jutros Srni da vatra i dalje gori u selu Zupci, odnosno Drenovi do, ali trenutno ne ugrožava kuće i naselja.

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Tagovi :

požar

Trebinje

Helikopter

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