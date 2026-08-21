Kašiković za ATV: Na Zubcima stanje nepromijenjeno

Na Zubcima je stanje nepromijenjeno od juče, tako smo i očekivali i pretpostavljali da će ostati mirno do jutros, s obzirom da ćemo sad imati veći intenzitet vjetra kako dan odmiče, rekao je za ATV Dejan Kašiković, komandir TVJ Trebinje.

"Očekuje se gašenje požara helikopterom MUP-a. Tu ćemo ga odmah da dejstvujemo. Sad smo u vršimo koordinaciju s njima da pripremimo teren za njih, bazen za punjenje i onaj, njegovo djelovanje", rekao je Kašiković.

Istkao je da su na Bobovištima vatrogasci u pripravnosti.

"Ništa za sada nije u opasnosti. A očekujemo u poslijepodnevnim časovima da će vjetar biti malo jači, pa da budemo tu na licu mjesta", rekao je Kašiković.

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Istkao je da je na tom području noć protekla mirno te da za sada neće biti potrebno djelovanje helikoptera.

"Što se tiče Oraha, i tamo smo rasporedili dio ljudi iz susjednih opština, to jest iz Dubrovnika i iz sa Ivanice i sa Ravnog", rekao je Kašiković.