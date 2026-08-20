Tragedija u Tešnju: Muškarac poginuo pokušavajući ugasiti požar

Tragedija se dogodila tokom intervencije na požarištu, a okolnosti smrti muškarca još se utvrđuju.

Muškarac je smrtno stradao tokom pokušaja gašenja požara na području opštine Tešanj, potvrđeno je za „Avaz“ iz Operativnog centra Zeničko-dobojskog kantona.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do smrtnog ishoda još nisu poznate.

Na terenu su nadležne službe, a više informacija o događaju očekuje se nakon što budu obavljene sve potrebne provjere i utvrđene okolnosti tragedije.

Područje Tešnja, kao i veliki dio Bosne i Hercegovine, posljednjih sedmica suočava se s povećanim rizikom od požara zbog visokih temperatura, sušnog vremena i nedostatka padavina.

Opština Tešanj ranije je upozorila građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom, upravo zbog povećane opasnosti od izbijanja požara i njegovog nekontrolisanog širenja.

Ova tragedija još jednom upozorava na ozbiljnost situacije tokom požarne sezone i opasnost kojoj se izlažu građani prilikom pokušaja samostalnog gašenja vatre.

Više detalja o uzroku požara, kao i okolnostima smrti muškarca, trebalo bi biti poznato nakon zvaničnih informacija nadležnih službi.