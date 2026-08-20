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Požarišta u Amajlijama i Popovima i dalje pod nadzorom

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 19:49

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Нови пожар на потезу од Амајлија ка Поповима код Бијељине
Foto: RTRS

Vatrogasci Teritorijalno-vatrogasne jedinice Bijeljina i dalje nadgledaju i drže pod kontrolom požarišta u Amajlijama i Popovima, kako bi spriječili da se negdje ponovo rasplamsa vatra, rečeno je Srni u ovoj vatrogasnoj jedinici.

U vikend-naselju u Amajlijama požar je planuo prije dva dana, otkada su vatrogasci bez prestanka na terenu.

Požar u starom koritu rijeke Drine kod bijeljinskog naselja Popovi izbio je juče, a gasilo ga je 15 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila, prenosi Srna.

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Tagovi :

vikend-naselje Amajlij

Bijeljina

požar

Vatrogasci

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