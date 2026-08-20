Požarišta u Amajlijama i Popovima i dalje pod nadzorom

Vatrogasci Teritorijalno-vatrogasne jedinice Bijeljina i dalje nadgledaju i drže pod kontrolom požarišta u Amajlijama i Popovima, kako bi spriječili da se negdje ponovo rasplamsa vatra, rečeno je Srni u ovoj vatrogasnoj jedinici.

U vikend-naselju u Amajlijama požar je planuo prije dva dana, otkada su vatrogasci bez prestanka na terenu.

Požar u starom koritu rijeke Drine kod bijeljinskog naselja Popovi izbio je juče, a gasilo ga je 15 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila, prenosi Srna.