Požar na Zupcima, gasi 30 vatrogasaca sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Na području Trebinja aktivno je nekoliko požara, među njima i na Zupcima, a koji trenutno gasi 30 vatrogasaca uz pomoć Dobrovoljnih vatrogasnih društava.

„Trenutno je na terenu 30 vatrogasaca zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ovdje ja i moj zamjenik kordinišemo da uspostavimo kontrolu nad požarištem. Situacija je vrlo složena. Uključili smo se maksimalno sa komplet vozilima, tako da ćemo nastojati da do mraka ovo stavimo pod kontrolu“, rekao je za ATV Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.

Požarište je širine 2 kilometra u obimu, kako navodi Kašiković. U blizini požarišta nalaze se i kuće, međutim put je nepristupačan, jer nema pristupnog puta te je neophodno na mjesto požara ići sa naprtnjačama, daljine oko 500 metara kroz šikaru jer je mjesto, kako kaže Kašiković napušteno prije nekih 10 godina.

„Mi smo uz maksimalne napore uradili sve jer su to nekada ipak bila nečija ognjišta, a mi koji smo vaspitani na jedan drugačiji način potrudićemo se na sve načine da ipak to sačuvamo“, poručuje Kašiković.

Kašiković se osvrnuo i na požar u mjestu Bobovišta. Kako kaže, situacija se prati, vatrogasci su operativni i spremni da reaguju u svakom trenutku.