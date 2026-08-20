Evropska sila sprema vojsku od 460.000 ljudi! Da li je Rusija meta?

Bundesver je dostigao 186.700 pripadnika, najviše za 13 godina. Njemačka planira najmanje 260.000 vojnika i 200.000 rezervista do 2035. godine.

Broj pripadnika njemačkih oružanih snaga dostigao je krajem jula 2026. godine 186.700 vojnika, što je najveći broj pripadnika Bundesvera zabilježen u posljednjih 13 godina.

Savezno ministarstvo odbrane objavilo je podatke 17. avgusta, navodeći da je broj vojnika povećan za 3.700, odnosno za više od dva odsto, u odnosu na jul 2025. godine. Zvaničnici Ministarstva odbrane naveli su da se trenutni broj pripadnika nalazi u okviru cilja postavljenog za ovu godinu.

Reformisani sistem regrutacije

Jedan od glavnih razloga za povećanje broja vojnika jeste reformisani sistem regrutacije uveden početkom 2026. godine. Prema novom modelu, građani koji napune 18 godina dobijaju upitnike kojima se procjenjuje njihova spremnost da odsluže šest mjeseci dobrovoljnog vojnog roka.

Popunjavanje upitnika obavezno je za muškarce, dok je za žene dobrovoljno. Od približno 378.000 osoba kojima je upitnik poslat, oko 2.630 je tokom jula prošlo procjenu fizičke sposobnosti, što predstavlja mjesečni rast od 35 odsto.

Trenutno oko 12.100 dobrovoljaca i pripadnika sa kratkoročnim ugovorima služi u okviru novog sistema regrutacije, što je šest odsto više nego prethodne godine.

Pored toga, 47.300 ljudi je u julu podnijelo prijavu za kratkoročnu aktivnu vojnu službu, što predstavlja rast od 26 odsto u odnosu na jul 2025. godine. Ukupan broj novoprimljenih pripadnika tokom mjeseca dostigao je 15.400, odnosno 12 odsto više nego godinu dana ranije.

Bundesver želi 260.000 vojnika i 200.000 rezervista

Dugoročni strateški cilj Njemačke jeste formiranje stalnog sastava od najmanje 260.000 profesionalnih vojnika i rezervnog sastava od 200.000 ljudi do 2035. godine.

Planovi odbrane prvenstveno se oslanjaju na dobrovoljno pristupanje vojsci, ali mogućnost obaveznog služenja vojnog roka ostaje otvorena ukoliko broj dobrovoljaca ne bude dovoljan za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Kako bi se obezbijedio prostor za rastući broj pripadnika, pet nekadašnjih vojnih baza u Zigmaringenu, Kuzelu, Špajeru, Zostu i Fridbergu trebalo bi ponovo da bude aktivirano i predato jedinicama kopnene vojske.

Generalni inspektor Bundesvera Karsten Brojer ranije je naredio da njemačke oružane snage dostignu punu operativnu sposobnost do 2029. godine kako bi bile spremne za potencijalni ruski napad na teritoriju NATO-a.

Planovi će biti finansirani zahvaljujući ublažavanju njemačkog ustavnog ograničenja zaduživanja, a prioriteti su proširenje protivvazdušne odbrane, sposobnosti za precizne udare velikog dometa, elektronsko ratovanje i povećanje zaliha municije, prenosi Dojče vele.