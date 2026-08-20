Revolucionarna garda poručila: Koristićemo "potpuno drugačije" i "razornije" oružje

Portparol iranskog Korpusa čuvara Islamske revolucije, brigadni general Hosein Mohebi, upozorio je da će Iran, ukoliko izbije novi rat, koristiti „potpuno drugačije“ i „razornije“ oružje nego u prethodnim sukobima.

Govoreći za iransku državnu televiziju, Mohebi je govorio o raketnim sposobnostima zemlje, istaknuvši da razorna moć bojevih glava koje se koriste na raketama KČIR-a uveliko nadmašuje onu korišćenu u prethodnim ratovima.

„Ako izbije novi rat, naše oružje biće potpuno drugačije nego ranije. Ta razlika može se ogledati u generaciji bojevih glava, preciznosti udara, dometu raketa ili u drugim oblastima“, rekao je Mohebi.

Iran nikada nije zaustavio proizvodnju i razvoj oružja

Mohebi je kazao da Iran nikada nije zaustavio proizvodnju i razvoj oružja, tvrdeći da vojno naoružanje te zemlje iz dana u dan postaje preciznije, razornije i tehnološki naprednije.

„Svakog dana napredujemo u ovoj oblasti i svaka mogućnost u tom pogledu je zamisliva“, rekao je.

Odvojeno, iranski zamjenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi ismijao je američki pristup Iranu u objavi na društvenoj mreži Iks.

„Oni tvrde da je Iran na rubu kolapsa i da visi o koncu, a istovremeno mole sve svoje saveznike da im pomognu! Problem je u pogrešnoj procjeni koja ih prisiljava da svaki put, kada pokušaju prikriti svoj neuspjeh, naprave još veći neuspjeh. Vojni rat nije donio nikakav rezultat, pa su sada sljedeći neuspjeh nazvali 'ekonomskim ratom'“, napisao je Garibabadi.

Broj pripadnika američkih oružanih snaga koji su ranjeni od početka rata s Iranom premašio je 750, prema podacima Ministarstva odbrane SAD koje prenosi Si-En-En.

Pentagon je u srijedu ažurirao bazu podataka i evidentirao više od 50 novih slučajeva ranjavanja američkih vojnika, dok pregovori Teherana i Vašingtona o okončanju sukoba ostaju u zastoju.

Kada se saberu podaci iz operacije „Epik fjuri“, sistem za analizu gubitaka američkog Ministarstva odbrane pokazuje da je od početka američkog rata protiv Irana 28. februara poginulo 18 pripadnika američkih oružanih snaga, dok ih je 757 ranjeno.

Ministarstvo odbrane SAD prošlog mjeseca je uvelo kategoriju „Overseas Operešns“ za pripadnike oružanih snaga koji su poginuli ili ranjeni „počevši od 7. jula“. Taj datum podudara se s trenutkom kada je administracija Donalda Trampa obavijestila Kongres da je počeo novi sukob s Iranom, u okviru obavještenja prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima. Pentagon nije precizirao na koji se sukob odnose žrtve evidentirane u toj kategoriji.

Ažurirani podaci objavljeni su nakon što je Pentagon bio izložen snažnim kritikama poslanika i medija zbog smanjenja broja evidentiranih žrtava uprkos kontinuiranim iranskim napadima. Prošlog mjeseca iz sistema su nestali podaci o četiri poginula vojnika i desetinama ranjenih, da bi kasnije bili vraćeni.

Ministarstvo odbrane tada je saopštilo da je do smanjenja broja došlo zbog „privremenih poremećaja u podacima“.

Si-En-En je ranije izvijestio da je Pentagon tokom sukoba sporo objavljivao podatke o ranjenim vojnicima, pri čemu su zvaničnici kao razlog navodili bezbjednosne potrebe.

Iran i SAD potpisali su u junu memorandum o razumijevanju čiji je cilj bio okončanje rata i stvaranje uslova za širi sporazum, ali je dogovor kasnije propao zbog međusobnih optužbi za kršenje sporazuma i obnovljenih neprijateljstava.

Diplomatski napori od tada nisu donijeli napredak u vezi s ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza niti nastavkom pregovora o širem sporazumu, prenosi Kliks.