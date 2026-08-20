Kijevski režim i "kvazipolitička poljana" oko njega nisu homogeni-neko pokušava da "lovi ribu u mutnoj vodi", dok se neko poziva na demokratiju, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov.

Napomenuo je da Rusija zaista vidi tendenciju smanjenja međunarodne podrške Kijevu.

Istovremeno, dodao je Peskov, u Evropi i dalje postoji niz zemalja koje nastavljaju da povećavaju svoju tehničku i tehnološku uključenost u sukob.

"U Evropi ostaje jedan krug zemalja koje povećavaju svoju uključenost u ovaj rat, neposrednu uključenost, tehnološku, tehničku i tako dalje. Na primjer, Velika Britanija", istakao je.

Portparol Kremlja je naglasio da određeni broj evropskih zemalja čini sve kako bi ublažio zamor Zapada od podrške Ukrajini.

"Naravno, takve zemlje (u Evropi koje povećavaju svoju uključenost u sukob u Ukrajini) čine sve što je moguće kako bi taj zamor ublažile i, naprotiv, ne dozvolile da se taj zamor razvija, kao i da na svaki način podstiču evropske zemlje na dalji nastavak ovog rata", poručio je.

Povukao je da se Specijalna vojna operacija nastavlja, a da je dinamika na frontu očigledna.

Napomenuo je da trenutno nema preduslova za optimizam u pogledu mirnog rješavanja situacije u Ukrajini zbog stava Kijeva.

"Veoma cijenimo napore svih zemalja koje pokazuju iskrenu želju da doprinesu procesu rješavanja. Takvih zemalja je malo, ali su zbog toga, vjerovatno, njihovi napori još važniji i vrijedniji", podvukao je Peskov, prenosi RT Balkan.