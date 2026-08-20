Sastali se Stevandić i Petrov: Prva posjeta zvaničnika Srpske Ustavnom sudu Srbije

Među prisutnima bila je zamjenica predsjednika Ustavnog suda Republike Srbije dr Vladana Petrova, dr Rankom Vujović i sudija tog suda dr Nikolom Banjcem. Tema sastanka bile je jačanje institucionalne saradnje.

Predsjednik Stevandić se, nakon sastanka, zahvalio na gostoprimstvu i rekao da je ovo bila prva posjeta funkcionera Republike Srpske Ustavnom sudu Srbije.

„Najavljujemo neko bolje vrijeme, zajedničke sjednice i sastanke ustavnih sudova Srbije i Srpske. Sarađujemo u onom dijelu koji čuva istorijske, demokratske i pravne vrijednosti. Nadam se da će saradnja Srbije i Srpske svakog dana biti još bolja i uspješnija. To nije usmjereno protiv bilo kog pojedinca ili naroda, nego je doprinos ukupnom regionalnom miru i stabilnosti, poštovanju ljudskih prava, prava iz Povelje UN i prava svakog čovjeka, pripadnika bilo kog naroda. Naš srpski narod treba da baštini vrijednost tih prava, kao što ih baštine i drugi narodi“, rekao je Stevandić.

Predsjednik Vladan Petrov je istakao da je institucionalno, ali i lično, izuzetno zadovoljan činjenicom da je Ustavni sud Srbije posjetio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

„Danas su se susreli predstavnici dvije institucije koje oličavaju dvije vrste suvereniteta, oličenog opet u jednom. To su narodni suverenitet i suverenitet ustava. Razgovarali smo o jačanju institucionalne saradnje koje, nažalost, u prethodnom periodu, kada je riječ o dva ustavna suda, nije bilo u dovoljnoj mjeri. Zahvalio bih predsjedniku Stevandiću i na tome što je podržao našu aktivnost, pomogao i učestvovao u svemu tome da Ustavni sud Srbije i Ustavni sud Republike Srpske organizuju istorijsku, prvu posebnu zajedničku sjednicu koja će se održati 14. septembra u Sremskim Karlovcima“, najavio je Petrov.

Kako je rekao, nada se da će ovakvi susreti prerasti u tradiciju.