'Jeftinije ne može biti': Ovo su trenutne cijene drva, peleta i briketa

Do zime ima još vremena, a oni koji se griju na čvrsto gorivo računaju koliko će ih koštati. Proizvođači su otkrili trenutne cijene i rekli da neće biti jeftinije.

Ogrijev se obično nabavlja u proljeće kako bi se izbjegle veća potražnja i moguće više cijene pred početak sezone grijanja.

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Mnogi građani, ipak, ogrijev još nisu nabavili, nadajući se da bi cijene mogle pasti.

Proizvođači: Moguća poskupljenja

A trenutna računica nije mala. Cijepana drva u jednoj od većih prodajnih kompanija koštaju oko 148 KM po metru, dok se tona peleta prodaje po cijeni od 750 do 830 KM.

Briket košta između 600 i 630 KM po toni.

Proizvođači upozoravaju da bi se poskupljenja mogla nastaviti.

Okvirne cijene ogrijeva u avgustu 2026.

Pelet: 750–830 KM/t

Drva: 148 KM/m

Briket: 600–630 KM/t

"Kada su drva u pitanju, ona nisu ništa poskupjela u odnosu na prethodnu godinu. Cijenu smo uspjeli zadržati istom. U Bosni i Hercegovini tradicionalno je najtraženiji energent drvo, a poslije njega već nekoliko godina i te kako je pelet. Sve više korisnika prelazi na taj energent", rekao je Muhamed Helać iz kompanije "Drvosječa" za "N1".

Pelet znatno skuplji nego prošle godine

Kod peleta je poskupljenje posebno izraženo. Prošle godine u ovo vrijeme tona se, u zavisnosti od klase, prodavala između 580 i 620 KM. Danas je cijena i do 830 KM.

Kod briketa je rast sa prošlogodišnjih 520 do 550 KM na sadašnjih 600 do 630 KM. Najveći problem proizvođačima predstavlja nedostatak sirovine.

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"Mi smo nekad osuđeni i kupovati kod drugih drvoprerađivača, kod onih koji imaju viška sirovine, i to malo utiče na cijenu. Ako budemo mogli dogovoriti s vlastima da se ustupe određene količine drvnih sortimenata industriji peleta, onda možda možemo na taj način vezati i samu cijenu sirovine s cijenom peleta, pa da za određene kategorije stanovništva osiguramo i povoljnije cijene", rekao je Goran Ivanović iz Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta u BiH.

Dok proizvođači sve teže dolaze do drveta, rastu i troškovi rada, energije i prevoza. Dodatni pritisak predstavlja potražnja za biogorivima s evropskog tržišta.

"Ne čekajte"

Zbog toga proizvođači građanima preporučuju da ogrijev nabave što prije.

"Onu cijenu koju vidite na oglašivačkim prostorima u proljeće, teško je očekivati da će tokom godine biti i marku jeftinija. Požurite s nabavkom, nemojte čekati, jer jeftinije ne može biti, može biti samo skuplje", rekao je Helać.

Za građane koji se griju na čvrsto gorivo zima još nije počela, ali je njen prvi udar na kućni budžet već stigao.