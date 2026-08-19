Neki proizvođači za pelet traže i 200 KM više nego drugi

Uoči nove sezone grijanja tržište peleta u Bosni i Hercegovini suočava se s nedostatkom sirovine, smanjenom ponudom i velikim razlikama u cijenama, koje kod pojedinih ponuđača dostižu i do 830 KM po toni.

Predsjednik Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović naveo je za "Kliks" da je jedan od glavnih problema trenutačno nedostatak sirovine, uz istovremeni rast troškova proizvodnje.

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Prema njegovim riječima, upravo bi veća dostupnost sirovine omogućila veću proizvodnju i povoljnije cijene.

"To je ključ, pitanje svih pitanja. Jednostavno, da imamo više sirovine, imali bismo više peleta i cijene bi bile manje. Ovako jednostavno zakon ponude i potražnje djeluje na to, plus troškovi koji su u međuvremenu porasli", rekao je.

Cijene kod proizvođača i do 650 KM

Ivanović navodi da je trenutačna cijena peleta oko 600 KM po toni, dok se kod samih proizvođača u FBiH kreće između 580 i 650 KM, a u Republici Srpskoj između 550 i 600 KM.

Istovremeno, pojedine firme na svojim stranicama pelet nude po znatno višim cijenama, koje se kreću između 790 i 830 KM po toni. Slične cijene navode i kompanije koje ih nisu javno istakle.

Ivanović ističe i da su brojni građani pelet nabavili ranije, nakon poziva proizvođača upućenog u aprilu.

Prema njegovim riječima, tada su se cijene kretale između 500 i 550 KM po toni, a pozivu se odazvalo oko 70 odsto stanovništva.

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"Ako se dobro sjećate, mi smo u aprilu pozvali stanovništvo i potrošače peleta da se snabdiju peletom da ne bi imali ovih problema na jesen. I stvarno se dosta stanovništva odazvalo na to i imamo do sada neku stabilnost", kaže on.

Kao razloge zbog kojih su očekivali probleme naveo je dugačku zimu, kašnjenje ulaska u šume zbog snijega te rast cijena energije i poremećaje na energetskom tržištu.

Proizvedeni pelet odmah odlazi kupcima

Prema Ivanovićevim riječima, razgovora s Vladom FBiH bilo je i prošle i ove godine, ali bez konkretnog rješenja.

Ističe da proizvođači trenutno praktično nemaju peleta na zalihama jer se proizvedene količine vrlo brzo isporučuju.

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"Ono što se danas proizvede peleta, to je odmah nakon sat-dva vremena na kamionu i to ide u isporuku. Najvažnije je u ovom momentu da proizvodnja radi", priča Ivanović.

Kao moguće rješenje naveo je utvrđivanje dostupnih količina sirovine i njihovo ustupanje proizvođačima peleta, eventualno po povoljnijoj cijeni, kako bi se uticalo na cijenu gotovog proizvoda. Spomenuo je i mogućnost djelovanja na snabdijevanje određenih kategorija stanovništva.

Poziv institucijama da ne čekaju s nabavkom

Ivanović je na kraju pozvao institucije da što prije nabave potrebne količine peleta, upozoravajući da se ne zna kakva će biti zima ni kakva će biti potražnja tokom nadolazećih mjeseci.

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"Možda se ovo smiri preko noći, a možda bude da se traži koja tona više. Ali kažem vam, oni potrošači koji su reagovali na naše apele, na pozive, snabdjeli se na vrijeme, oni su sigurno danas zadovoljni. I to je preporuka za sljedeću sezonu", zaključio je Ivanović.