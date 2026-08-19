Nakon svađe automobilom uletio u masu ljudi ispred restorana

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su E. S. (23) iz Bojnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je sinoć, u Bojniku, ispred restorana gdje je bilo prisutno više lica, nakon kraće rasprave, vozilom udario četiri osobe, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Policija je intenzivnim radom identifikovala osumnjičenog i njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

(Telegraf.rs)