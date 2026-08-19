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Nakon svađe automobilom uletio u masu ljudi ispred restorana

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 12:52

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su E. S. (23) iz Bojnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je sinoć, u Bojniku, ispred restorana gdje je bilo prisutno više lica, nakon kraće rasprave, vozilom udario četiri osobe, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Policija je intenzivnim radom identifikovala osumnjičenog i njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Lebanu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

(Telegraf.rs)

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restoran

Srbija

hapšenje

Leskovac

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