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Tragičan sudar auta i autobusa: Jedno poginulo, osmoro povrijeđeno

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ATV redakcija
19.08.2026 08:05

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Poznat je uzrok teške saobraćajne nesreće koja se dogodila noćas oko ponoći u Mladenovcu.

Od siline udara "audi" je odletio van kolovoza. Hospitalizovan je vozač autobusa i sedmoro mladih.

Novi i zastrašujući detalji iz istrage otkrivaju kako je noćas, oko ponoći, došlo do teške saobraćajne nesreće u Mladenovcu u kojoj je život izgubio M. J. (42), dok je sedmoro mladih i vozač autobusa povrijeđeno, saznaje "Telegraf.rs".

Kako se saznaje, do tragedije je došlo kada je vozač automobil marke "audi", M. J, iz za sada nepoznatih razloga prešao u suprotnu saobraćajnu traku i direktno se zakucao u autobus.

Od siline udarca, "audi" se odbio, sletio sa puta i silovito udario u betonsku ogradu pored kolovoza.

Spasioci ga izvukli bez znakova života

Prizor na licu mjesta bio je jeziv. Smrskani automobil ostao je potpuno uništen, a nesrećnom vozaču nije bilo spasa. Ljekari Hitne pomoći i pripadnici nadležnih službi mogli su samo da konstatuju smrt kada su ga izvukli iz uništenog vozila.

"Udarac je bio strahovit. Automobil se nakon kontakta sa autobusom doslovno katapultirao van puta i zakucao u beton. Vozač je izvučen mrtav", navodi izvor blizak istrazi.

Među povrijeđenima većina maloljetnika

U zdravstvene ustanove hitno je prevezen vozač autobusa, kao i sedmoro mladih putnika koji su se nalazili u autobusu, među kojima je većina maloljetna.

Njima je odmah pružena medicinska pomoć i u toku je detaljna dijagnostika i utvrđivanje stepena povreda.

Policijski uviđaj trajao je satima, a saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen. Istraga je u toku i ona će utvrditi tačne uzroke zbog kojih je M. J. izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku.

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Tagovi :

nesreća

Saobraćajna nesreća

Srbija

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