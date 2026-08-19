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Djevojka zadobila teške povrede: Tvrdi da ju je nožem napala maloljetnica (15)

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 10:11

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Jeziv napad dogodio se sinoć u Borči, a djevojka (24) primljena je oko 19 časova u KBC Zemun sa ubodnom ranom u predjelu stomaka, nakon čega je hitno operisana.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, napad se dogodio na autobuskom stajalištu. Povrijeđena djevojka je navodno ispričala da je na nju nasrnula djevojčica stara svega 15 godina, a zatim je ubola nožem.

Kako je povrijeđena djevojka ispričala, ona se sa drugaricom vraćala kući, a nakon što su izašle iz autobusa srele su maloljetnicu sa kojom je ubrzo došlo do verbalne rasprave.

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Svađa je, prema njenim tvrdnjama, u jednom trenutku prerasla u fizički sukob. Maloljetnica ju je navodno najprije uhvatila i vukla za kosu, a potom izvadila nož i ubola je u stomak.

Nakon napada osumnjičena maloljetnica je, kako se navodi, pobjegla sa mjesta događaja.

Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu djevojke, niti kakvo je trenutno zdravstveno stanje povrijeđene. Takođe, za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je maloljetnica pronađena i koje će dalje mjere biti preduzete u ovom slučaju.

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napad nožem

Borča

povrijeđena djevojka

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