Proglašena vanredna situacija zbog požara, gori više od 800 hektara

U dijelu opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je zahvatio više od 800 hektara površine u ataru sela Velesnica, Podvrška i Velika Kamenica.

Gašenje vatre, koja se iz Velesnice juče proširila ka Podvrškoj i Velikoj Kamenici, otežavali su jaki udari vjetra.

Požar gase vatrogasci iz Kladova, Donjeg Milanovca i Majdanpeka, a pomažu im radnici javnih preduzeća i mještani, prenose mediji.

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Očekuje se da požar bude lokalizovan do kraja dana ako ne bude jakog vjetra.

Na području opštine Kladovo od početka avgusta izbila su 22 požara na otvorenom, najčešće zbog nemara i nepažnje.

Nadležni su pozvali stanovništvo da se ponaša odgovorno i apelovali da se ne pali strnjika.

(RTS)