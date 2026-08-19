Vedrana Rudan je ovako govorila o svojoj smrti: ''Kako će izgledati život u kući kad me ne bude''

Ona je u kolumnama opisivala sve što je prolazila tokom liječenja, uspone, padove i psihičke izazove, prenosi Blic.

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Vedrana je govorila da se smrti ne plaši, a prije nekoliko mjeseci je rasplakala čitaoce kada je pisala kako zamišlja život svojih najbližih nakon njene smrti.

– Je**te, koji davež. Hemo, imuno, zračenja, bolnica, bolnica, bolnica… Pa dođeš kući. Mačke grickaju keksiće, cvijeće cvijeta oko kuće, muž u fotelji, na ekranu se neki kreteni bore za neko prvo mjesto. Zove me prijateljica i plače. Čekam da se smiri. “Ovo ti nisam nikad rekla, nezamisliv mi je život bez tebe”. Ćutim jer nije pristojno stalno ponavljati, želim umrijeti, želim umrijeti, a ljudi oko tebe ti prodaju foru kako je sve u mojim rukama samo treba misliti ružičasto. Moj muž skače sa stolice, “naši” će ipak biti prvaci… Kako će izgledati život u kući kad me ne bude – napisala je Vedrana tada i dodala:

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– Šta će se promijeniti? Mome će mužu si*ati komad, zdravi komad, peći palačinke, sve će naše zajedničke fotke ležati u konobi… Smijem se glasno. “Konačno”, govori muž, “vidiš da hemo ima smisla, bolje si, ozdravićeš”. Zovu me, posjećuju, spremaju mi posebne ručkove, a ja glumim entuzijazam pred jednim djetetom koje shvata da glumim. Drugome kukam. Žao mi je ljudi koji me ne puštaju da odem, a onda mi pada na pamet kako bih se ja osjećala na njihovom mjestu. Ubila bih boga u njima ako bi klonuli. Zadavila bih muža kad bi mi rekao, kad ja umrem na kauču će sjediti, zdravi gospodin i ubacivati ti jagode u usta… “Je*ale te jagode”, vrisnula bih histerično, “bori se za život, ne planiraj moju budućnost”. Zato mu nisam spomenula onu si*atu kuvaricu. Prijateljica me opet zove: “Zamisli, nije zaboravio na godišnjicu, uplatio nam je ljetovanje na Korčuli…’ A onda me zabrinuto pita, “kako si?” Osjeća se krivom. Htjela bih mojim dragima normalnim glasom reći, ne bojim se, spremna sam, opustite se i vi. Zašto moram cvrkutati, želim živjeti, želim živjeti želim živjeti? Kad ćemo svi mi shvatiti da se smrt dešava i onima koje volimo – pisalo je u njenoj objavi.