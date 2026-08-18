Pojavila se vijest da je Đoković donirao 300.000 evra za Omiš, Hrvati bijesni: "Sad bi Tompson trebalo da..."

Posljednjih dana na društvenim mrežama pojavila se nezvanična informacija da je najbolji srpski teniser Novak Đoković navodno donirao 300.000 evra za Omiš, koji je nedavno pogođen stravičnim požarom. Ipak, ni sam Đoković, kao nijedan relevantan izvor, nisu potvrdili ovu informaciju, pa je sve ostalo na nivou glasina.

Sada je TV Dalmacija odlučila da ode korak dalje, pa su njihovi novinari prošetali ulicama Splita i pitali građane da li vjeruju da je Novak donirao novac.

Jedna od gospođa koje su odlučile da govore pred kamerama odmah je pomenula Luku Modrića.

"Pa bolje nego što su naši bogataši, kao na primjer Luka Modrić. To sam ja uočila, i još nekih naših bogatih fudbalera koji su otišli lijepo, i Rakitić otišao za Sevilju, a ovaj, to je za mene lijepo. Baš lijepo. Kao ono Srbi-Hrvati, ali je dao stvarno, to je za mene humano. Meni se plače od ovoga kako se ponašaju. Leže na milionima, ja sam penzionerka, ja bih isto pomogla i dala bih. Ja sam htjela ići tamo odnijeti ulja i odnijeti nešto što treba, znate. Ali baš stvarno, to je za mene za svaku pohvalu".

Bilo je i onih koji su prilično ljutito prozvali Marka Perkovića Tompsona.

"Znate šta ima novo? Ko se ističe na onom Instagramu i na Fejsbuku da ga lajkuju, to su za mene bahati ljudi. A ja se ističem samo kad od parčeta hljeba dam tebi pola, sebi ostavim pola. Svi oni troje što ja gledam na Fejsbuku i na Instagramu, to su bahati ljudi. Ja ne volim bahatost, ja volim sirotinju i pomognem koliko mogu. A najviše ističem to da bi Tompson sad trebalo da pokaže da je on Tompson, pa da lijepo svoju kesu odriješi i da onima tamo, jer nekad je on bio sirotinja, pa neka da njima, a ne samo da se hvali. Imam alergiju na njega zato što mi se ne dopada kako on daje".

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Ipak, bilo je i onih koji nisu povjerovali u pomenutu vijest.

"Apsolutno ne vjerujem tome da je to bilo. Eto, ništa drugo".

"Pa ja sam to pročitala na društvenim mrežama, ali nisam bila sigurna, zato nisam htjela komentarisati jer ne znam da li je to neka "patka" ili šta. Još uvijek nije službeno potvrđena informacija, ali ako jeste, svaka mu čast. Meni je inače drag Đoković. Mislim, ja gledam ljude kao ljude, a ne ko je šta, mislim koja nacija. Tako da mi je to sasvim u redu i hvala mu".

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Naravno, bilo je i onih koji su se oduševili.

"To je čovjek koji je genijalan sam po sebi, pozitivan. Od njega se to moglo očekivati", rekao je jedan od prolaznika.

(Telegraf)