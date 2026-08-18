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Siner u problemima: Šansa za Đokovića nikada veća?

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 10:34

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Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Italijanski teniser Janik Siner mogao bi da se povuče sa US Opena, Gazzetta dello Sport.

Kako se navodi, Siner se u ponedjeljak vratio u Torino, u kojem je počeo proces oporavka od povrede koljena i održao je prvi trening u zatvorenom prostoru.

Međutim, tek se očekuje da Janik Siner bude podvrgnut dodatnim pregledima, nakon kojih će biti donijeta konačna odluka o Italijanovom nastupu na US Openu, a postoji opcija i odustajanja od četvrtog Grend slema u sezoni.

Ne želi tim Janika Sinera da rizikuje i ako bide potrebno da miruje, prvi teniser svijeta će se povući sa US Opena.

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Mogla bi to da bude velika šansa za Novaka Đokovića. Prije svega jer se u Njujorku ne očekuju paklene vrućine nalik Sinsinatiju, kao i da se Karlos Alkaraz tek vraća na ATP tur i biće pitanje u kakvoj formi se nalazi uopšte Španac koji nije nastupao od turnira u Barseloni u aprilu.

(Telegraf)

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Novak Đoković

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