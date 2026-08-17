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Odlične vesti za Novaka Đokovića

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 07:29

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Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Portugalski kvalifikant Žaime Farija napravio je veliko iznenađenje na Mastersu u Sinsinatiju, pošto je u drugom kolu savladao Amerikanca Bena Šeltona sa 6:4, 6:4

Tako je prekinuo njegovu seriju od šest uzastopnih pobjeda, pošto je pred ovaj turnir osvojio Montreal.

Portugalac je odigrao izuzetno hrabro od prvog do posljednjeg poena i iskoristio sporiji početak Šeltona, koji je u Sinsinati stigao neposredno nakon osvajanja mastersa u Montrealu.

Portugalac je već u drugom gemu na servis protivnika napravio brejk i od tog trenutka nije ispuštao kontrolu. Šelton je tokom meča imao čak 12 brejk lopti, ali je iskoristio samo jednu. Farija je, sa druge strane, svoje prilike koristio mnogo efikasnije i na kraju posao završio u dva seta.

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Amerikanac je u drugom setu poveo sa 4:1 i delovalo je da bi mogao da preokrene situaciju. Portugalac je ipak osvojio pet gemova zaredom, napravio preokret i bez drame priveo meč kraju. Ovo je bila prva pobjeda u karijeri za Fariju protiv igrača iz Top 10.

"U ovakvim trenucima morate sve da upijete i jednostavno uživate. Ovo je veoma emotivan trenutak za mene i moj tim. To što se dogodilo ovdje, pred nevjerovatnom publikom, protiv domaćeg igrača, u večernjem terminu i na ovakvom stadionu, čini sve još posebnijim", rekao je Farija.

Za Šeltona je ovo bio prvi nastup nakon što je prošle nedelje u Montrealu osvojio svoj prvi masters 1000 trofej, pa je umesto novog dubokog plasmana na turniru morao da se oprosti već u drugom kolu. Dobra vest za Noleta je činjenica da mu Amerikanac neće ugroziti peto mjesto na rang listi, pošto je ovim porazom izgubio 190, te pao na osmo mjesto,

Fariju u narednoj rundi čeka Australijanac Adam Volton, koji je savladao Ignasija Busea sa 6:4, 6:3.

(Telegraf)

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Novak Đoković

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