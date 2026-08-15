Drama u Sinsinatiju: Novak Đoković povraćao usred meča

Nakon paklenog gema koji je trajao skoro 18 minuta, najboljem srpskom teniseru se slošilo na klupi, zbog čega su došli ljekari, a uslijedio je i medicinski tajmaut za našeg asa.

Tokom tog prekida, Novak Đoković se uhvatio za glavu sa peškirom preko usta i kako se činilo u direktnom prenosu, krenuo je da povraća i da izbacuje nešto iz usta.

Hronika Još jedan život izgubljen u Srpskoj: Zakucao se u zid i poginuo

Sve vrijeme oko njega su bili doktor i fizioterapeut.

Uslijedila je i duža pauza tokom koje su ljekari ukazali pomoć srpskom asu, a na svu sreću Novak je uspio da se pribere, tako da je uslijedila i masaža mišića od strane fizioterapeuta, a Đoković je signalizirao da će moći da nastavi ovaj meč.

Sve u svemu, bili su to zabrinjavajući momenti na terenu, a posebno zbog uslova koji kažu da je temperatura bila čak 30 stepeni uz visoku vlažnost vazduha od preko 75%.

Novak Djokovic is vomiting in Cincinnati. 😩 pic.twitter.com/ra2PovCrYk — Danny (@DjokovicFan_) August 15, 2026

(Telegraf)