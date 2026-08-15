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Drama u Sinsinatiju: Novak Đoković povraćao usred meča

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 21:48

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Ђоковић повраћао на Синсинатију
Foto: Screenshot

Dramatične scene u Sinsinatiju na samom početku drugog seta na meču Novaka Đokovića protiv Tijaga Avgustina Tirantea.

Nakon paklenog gema koji je trajao skoro 18 minuta, najboljem srpskom teniseru se slošilo na klupi, zbog čega su došli ljekari, a uslijedio je i medicinski tajmaut za našeg asa.

Tokom tog prekida, Novak Đoković se uhvatio za glavu sa peškirom preko usta i kako se činilo u direktnom prenosu, krenuo je da povraća i da izbacuje nešto iz usta.

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Sve vrijeme oko njega su bili doktor i fizioterapeut.

Uslijedila je i duža pauza tokom koje su ljekari ukazali pomoć srpskom asu, a na svu sreću Novak je uspio da se pribere, tako da je uslijedila i masaža mišića od strane fizioterapeuta, a Đoković je signalizirao da će moći da nastavi ovaj meč.

Sve u svemu, bili su to zabrinjavajući momenti na terenu, a posebno zbog uslova koji kažu da je temperatura bila čak 30 stepeni uz visoku vlažnost vazduha od preko 75%.

(Telegraf)

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Novak Đoković

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Sinsinati

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