Pakleno: Ovo je danas bio najtopliji grad u BiH

U Bosni i Hercegovini u nedjelju će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, uz najviše dnevne temperature do 37 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, jutarnje temperature kretaće se između 14 i 20, dok će na jugu zemlje dostizati do 26 stepeni.

Najviše dnevne temperature biće između 30 i 37 stepeni.

Na jugu i jugozapadu duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok se u ostatku zemlje očekuje istočni i sjeveroistočni vjetar.

Mostar opet najtopliji

I subota je u Bosni i Hercegovini protekla uz sunčano vrijeme.

U 14:00 sati najviša temperatura izmjerena je u Mostaru, gdje je bilo 38 stepeni.

U istom terminu u Banjaluci su izmjerena 34 stepena, u Prijedoru 33, Trebinju 32, Sarajevu 31, Livnu 30, dok je na Ivan-sedlu bilo 25.