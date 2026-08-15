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Pakleno: Ovo je danas bio najtopliji grad u BiH

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 22:15

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Врућина, топлотни талас
Foto: ATV / Branko Jović

U Bosni i Hercegovini u nedjelju će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, uz najviše dnevne temperature do 37 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, jutarnje temperature kretaće se između 14 i 20, dok će na jugu zemlje dostizati do 26 stepeni.

Najviše dnevne temperature biće između 30 i 37 stepeni.

Na jugu i jugozapadu duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok se u ostatku zemlje očekuje istočni i sjeveroistočni vjetar.

Mostar opet najtopliji

I subota je u Bosni i Hercegovini protekla uz sunčano vrijeme.

U 14:00 sati najviša temperatura izmjerena je u Mostaru, gdje je bilo 38 stepeni.

U istom terminu u Banjaluci su izmjerena 34 stepena, u Prijedoru 33, Trebinju 32, Sarajevu 31, Livnu 30, dok je na Ivan-sedlu bilo 25.

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Tagovi :

vrućina

Mostar

Vremenska prognoza

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