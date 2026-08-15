Pakleno: Ovo je danas bio najtopliji grad u BiH

Autor:ATV redakcija
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U Bosni i Hercegovini u nedjelju će prevladavati sunčano i toplo vrijeme, uz najviše dnevne temperature do 37 stepeni.
Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, jutarnje temperature kretaće se između 14 i 20, dok će na jugu zemlje dostizati do 26 stepeni.
Najviše dnevne temperature biće između 30 i 37 stepeni.
Na jugu i jugozapadu duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok se u ostatku zemlje očekuje istočni i sjeveroistočni vjetar.
I subota je u Bosni i Hercegovini protekla uz sunčano vrijeme.
U 14:00 sati najviša temperatura izmjerena je u Mostaru, gdje je bilo 38 stepeni.
U istom terminu u Banjaluci su izmjerena 34 stepena, u Prijedoru 33, Trebinju 32, Sarajevu 31, Livnu 30, dok je na Ivan-sedlu bilo 25.
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