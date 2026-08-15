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Požar obustavio saobraćaj u dijelu BiH

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 17:15

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Zbog požara u blizini puta i dima, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Kazaginac-Prisika, saopšteno je iz BiHAMK-a.

U informaciji od 16.35 časova navodi se da dim ometa saobraćaj.

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Tagovi :

požar

saobraćaj

obustava saobraćaja

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