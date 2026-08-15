Požar obustavio saobraćaj u dijelu BiH

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Foto: Pixabay

Zbog požara u blizini puta i dima, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Kazaginac-Prisika, saopšteno je iz BiHAMK-a.

U informaciji od 16.35 časova navodi se da dim ometa saobraćaj. Region Heroj Omiša: Milan spasio 60 ljudi od vatrene stihije

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