Đoković otkrio kada završava karijeru

Novak Đoković otkrio je Špancima kada planira da okonča igračku karijeru.

Srpski as je za katalonski list "Sport" govorio o novom dokumentarcu "Vuk u zimi", svojoj karijeri, žrtvama koje je podnio i želji da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028.

Film prati karijeru srpskog tenisera, koji iza sebe ima 24 grend slem titule, više od 1.100 pobjeda, olimpijsko zlato i rekordnih 428 ned‌jelja na prvom mjestu ATP liste.

Đoković objašnjava da naziv dokumentarca simbolizuje njegovu otpornost i sposobnost da nikada ne odustane, čak i kada se čini da je sve protiv njega.

"U najtežim okolnostima pronađeš unutrašnju snagu i samopouzdanje koji ti omogućavaju da nastaviš dalje", rekao je Đoković.

"Sve je zahtijevalo žrtvu"

Srbin ističe da njegov put do vrha nije prošao bez odricanja.

"Svaki put podrazumijeva žrtve. Moraš da se odrekneš nečega da bi se potpuno posvetio drugoj stvari", rekao je Đoković, dodajući da je zbog tenisa imao manje vremena za prijatelje, porodicu i bezbrižno odrastanje.

Ipak, naglašava da zbog toga ne osjeća ogorčenost.

"To je jednostavno dio puta".

Zlato iz Pariza je posebno

Đoković je posebno govorio o zlatu osvojenom na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Sa 37 godina, nakon četiri neuspješna pokušaja da dođe do olimpijskog finala, konačno je osvojio jedinu medalju koja mu je nedostajala – zlatnu. U finalu je savladao Karlosa Alkaraza.

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"To je verovatno bio najvažniji trenutak mog života i karijere", rekao je Novak.

Posebno mu je značilo što su supruga i d‌jeca bili uz njega, a potom je sa srpskom zastavom na ramenima proslavio zlato u domovini, prenio je b92.

Nada se da će završiti karijeru u Los Anđelesu

Iako je sve bliži kraju karijere, Đoković ne krije da želi još jedan olimpijski nastup.

"Voleo bih da dođem do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Mislim da mogu to da ostvarim, ali videćemo. Zavisiće od toga kako će moje telo reagovati i od mnogih drugih okolnosti", naveo je on.

Đoković danas igra manje turnira nego ranije, jer želi više vremena za porodicu i druge životne uloge.

"I dalje je tenis centar mog profesionalnog života, ali želim da pronađem ravnotežu. Nadam se da ću doći do Olimpijskih igara i završiti karijeru na taj način, sa zastavom Srbije na ramenima".

Ne kaje se ni zbog čega

Na pitanje da li se zbog nečega kaje nakon što je pogledao dokumentarac, Đoković je odgovorio kratko: "Ne. Ne kajem se ni zbog čega".

Srpski as kaže da su i dobre i loše odluke dio njegovog puta i da ne bi mijenjao prošlost.

"Nisam uvek donosio najpametnije odluke, ali sva ta iskustva deo su temelja na kojima su izgrađeni moj život, karakter i osoba koja sam danas", istakao je Đoković.