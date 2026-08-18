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Napadnuti Srbi u Hrvatskoj: Masovna tuča usred noći

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 19:18

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Нападнути Срби у Хрватској: Масовна туча усред ноћи

Na ostrvu Pag u Hrvatskoj su tokom noći ponedjeljka na utorak 18. avgusta napadnuta dvojica državljana Srbije, javlja "Indeks". U pitanju su mladići starosti 21 i 24 godine koji su zadobili povrede u tuči.

Osumnjičeno je više mlađih muškaraca, ali još uvek nema zvaničnih informacija nadležnih organa. Mladi državljanin Srbije (21) obratio se ljekarima, dok trenutno nije poznat stepen povreda starijeg Srbina.

Policija sumnja na trojicu muškaraca da su ih napali. Istraga je u toku.

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Tagovi :

Tuča

Srbi

Hrvatska

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