Napadnuti Srbi u Hrvatskoj: Masovna tuča usred noći

Na ostrvu Pag u Hrvatskoj su tokom noći ponedjeljka na utorak 18. avgusta napadnuta dvojica državljana Srbije, javlja "Indeks". U pitanju su mladići starosti 21 i 24 godine koji su zadobili povrede u tuči.

Osumnjičeno je više mlađih muškaraca, ali još uvek nema zvaničnih informacija nadležnih organa. Mladi državljanin Srbije (21) obratio se ljekarima, dok trenutno nije poznat stepen povreda starijeg Srbina.

Policija sumnja na trojicu muškaraca da su ih napali. Istraga je u toku.