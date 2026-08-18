Na Korčuli snimljena pijavica

Ispred Gradine na Korčuli danas je snimljena pijavica nad morskom površinom.

Na snimku koji je objavio portal Dalmacija vidi se karakterističan vrtlog koji se iz oblaka spušta prema moru.

Pijavice nad morem nisu rijetkost na Jadranu, posebno kada su vremenski uslovi nestabilni. Nastaju ispod razvijenih oblaka stvaranjem snažnog vrtložnog stuba vazduha, a zbog podizanja kapljica i kondenzacije mogu se jasno videti izdaleka, prenosi Tanjug.

Današnji prizor ispred Gradine privukao je pažnju zbog jasno izraženog vrtloga nad morem, a snimka pokazuje kako je izgledala ova meteorološka pojava, piše Dalmacija danas.