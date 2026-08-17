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Zbog videa o požarima tražili bojkot njenih saradnji: Influenserka se oglasila

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 22:01

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Мери Бановац инфлуенсерка из Хрватске позната као Мери Голдашић
Foto: Instagram/meri.banovac/printscreen

Hrvatska influenserka Meri Banovac, poznatija kao Meri Goldašić našla se na udaru brojnih kritika nakon što je na TikToku objavila video koji je dio javnosti ocijenio neprimjerenim zbog aktuelne situacije s požarima u Hrvatskoj.

Video je ubrzo uklonila, ali se snimak u međuvremenu proširio društvenim mrežama, nakon čega su uslijedile brojne reakcije korisnika.

U objavljenom videu ona je koristila viralni zvuk u kojem se govori o požaru, dok je uz snimak napisala: „Moj FJP zadnjih dana“. Objavu je dio javnosti povezao s požarima koji su posljednjih dana pogodili područje Omiša, u kojima je jedna osoba izgubila život, dok je pričinjena i velika materijalna šteta.

Nakon što je shvatila kako je objava doživljena, influenserka je video uklonila. Međutim, pojedini korisnici društvenih mreža prethodno su sačuvali snimak i nastavili da ga dijele, zbog čega je slučaj dobio dodatnu pažnju.

Kritike nisu ostale samo na komentarima. Na društvenim mrežama pojavili su se i pozivi korisnicima da kontaktiraju brendove s kojima je Banovac sarađivala, tražeći od njih da preispitaju nastavak saradnje.

Ona se potom oglasila putem Instagram storija i uputila javno izvinjenje zbog sporne objave.

„Juče sam objavila video koji je bio potpuno nepromišljen i neprimjeren s obzirom na tragediju koja se dogodila“, navela je.

Мери Бановац Инстаграм
Meri Banovac Instagram

Objasnila je da je nekoliko minuta nakon objave sama shvatila da video nije primjeren trenutku te ga je zbog toga odmah uklonila.

„Nije mi bila namjera ismijavati tragediju niti ljude koji su njome pogođeni, ali namjera ne mijenja činjenicu da sam pogriješila. Žao mi je. Trebala sam razmisliti prije nego što sam stisnula 'objavi'“, poručila je Banovac.

U svom obraćanju influenserka je navela i da je još ranije dogovoreno njeno učešće u humanitarnoj akciji koja bi trebala biti održana 19. avgusta, a čiji je cilj prikupljanje pomoći za ljude pogođene požarima.

(Kliks)

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Meri Goldašić

influenserka

javno izvinjenje

Hrvatska

požar

Instagram

Omiš požar

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