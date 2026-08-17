Logo

Umrla velika ljubav Vladimira Klička i majka njegovog djeteta: Poznata holivudska glumica preminula u 36. godini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 15:04

Komentari:

0
Умрла велика љубав Владимира Кличка и мајка његовог дјетета: Позната холивудска глумица преминула у 36. години
Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Američka glumica Hejden Penetijer, najpoznatija po ulogama u TV serijama "Heroji" i "Nešvil", preminula je u 36. godini.

- Sa dubokom tugom dijelimo tragičnu smrt naše voljene Hejden. Bila je nevjerovatna svjetlost i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milionima koji su je gledali na ekranu - rekao je njen otac Skip u izjavi za američkog partnera Skaja, NBC Njuz.

Njen otac je zatim zatražio privatnost jer "naša porodica treba vremena da prebrodi ovaj nezamislivi gubitak". Penetijer je takođe glumila u franšizi horor filmova "Vrisak".

Хејден Пенетијер
Hejden Penetijer

Ranije ove godine, Panetijer je objavila svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je govorila o svojim iskustvima sa postporođajnom depresijom, zavisnošću i oporavkom.

Odrekla se starateljstva nad djetetom

To je dovelo do njene odluke da se odrekne starateljstva nad svojim jedinim djetetom Kajom 2018. godine, koje dijeli sa bivšim partnerom Vladimirom Kličkom, ukrajinskim profesionalnim bokserom.

Penetijer se prvi put pojavila u reklamama kada je imala samo 11 mjeseci - i kasnije je postala dječja glumica sa ulogama u sapunicama, uključujući "Jedan život za živeti" i "Vodeća svjetlost".

Кијев Украјина

Svijet

Potresi u Kijevu: Sukobili se Zelenski i Kličko, policija ušla u zgradu

Njen debi u dugometražnom filmu dogodio se kada je imala devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u filmu "Život bube".

Godine 2024, opisala je bol i tugu nakon što je njen mlađi brat neočekivano preminuo od nedijagnostikovane srčane bolesti prethodne godine.

- Kada izgubite nekoga koga ste vidjeli u svim važnim trenucima u svom životu, kako stoji pored vas, to jednostavno potresa vaš svijet - rekla je za emisiju "Tudej" na NBC-u.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hejden Penetijer

preminula Hejden Penetijer

Vladimir Kličko

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Lopovi iz Srbije po crnogorskim plažama krali šta su stigli

25 min

0
Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе

Zanimljivosti

Ovaj znak od 1. septembra ima blagoslov sa neba

31 min

0
Сељак превози бале цијена

Srbija

Kažete vruće vam je? Ovako živi i radi srpski domaćin

33 min

0
Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Predložiću novi zakon o Vladi

35 min

5

Više iz rubrike

Јована Јеремић показала силиконе

Scena

Jovana Jeremić pokazala silikone

2 h

0
JK Jelena Karleuša

Scena

Baš na rođendan: Karleuša doživjela novi udarac

4 h

0
Senidah Sava Centar

Scena

Senidah napadnuta tokom nastupa u Hrvatskoj, koncert odmah prekinut

5 h

0
Саша Поповић

Scena

Pjevaju je sve generacije: Saša Popović napisao jednu od najljepših pjesama Ane Bekute

5 h

0

  • Najnovije

15

16

Uznemirujući snimak nakon pucnjave u Španiji! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba"

15

13

Novi pristup u liječenju Alchajmerove bolesti: Poboljšanja vidljiva poslije tri mjeseca

15

10

Gori u vikend-naselju u Amajlijama

15

04

Umrla velika ljubav Vladimira Klička i majka njegovog djeteta: Poznata holivudska glumica preminula u 36. godini

14

56

Lopovi iz Srbije po crnogorskim plažama krali šta su stigli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima