Umrla velika ljubav Vladimira Klička i majka njegovog djeteta: Poznata holivudska glumica preminula u 36. godini

Autor:ATV redakcija
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Američka glumica Hejden Penetijer, najpoznatija po ulogama u TV serijama "Heroji" i "Nešvil", preminula je u 36. godini.
- Sa dubokom tugom dijelimo tragičnu smrt naše voljene Hejden. Bila je nevjerovatna svjetlost i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milionima koji su je gledali na ekranu - rekao je njen otac Skip u izjavi za američkog partnera Skaja, NBC Njuz.
Njen otac je zatim zatražio privatnost jer "naša porodica treba vremena da prebrodi ovaj nezamislivi gubitak". Penetijer je takođe glumila u franšizi horor filmova "Vrisak".
Ranije ove godine, Panetijer je objavila svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je govorila o svojim iskustvima sa postporođajnom depresijom, zavisnošću i oporavkom.
To je dovelo do njene odluke da se odrekne starateljstva nad svojim jedinim djetetom Kajom 2018. godine, koje dijeli sa bivšim partnerom Vladimirom Kličkom, ukrajinskim profesionalnim bokserom.
Penetijer se prvi put pojavila u reklamama kada je imala samo 11 mjeseci - i kasnije je postala dječja glumica sa ulogama u sapunicama, uključujući "Jedan život za živeti" i "Vodeća svjetlost".
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Njen debi u dugometražnom filmu dogodio se kada je imala devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u filmu "Život bube".
Godine 2024, opisala je bol i tugu nakon što je njen mlađi brat neočekivano preminuo od nedijagnostikovane srčane bolesti prethodne godine.
- Kada izgubite nekoga koga ste vidjeli u svim važnim trenucima u svom životu, kako stoji pored vas, to jednostavno potresa vaš svijet - rekla je za emisiju "Tudej" na NBC-u.
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