Umrla velika ljubav Vladimira Klička i majka njegovog djeteta: Poznata holivudska glumica preminula u 36. godini

Američka glumica Hejden Penetijer, najpoznatija po ulogama u TV serijama "Heroji" i "Nešvil", preminula je u 36. godini.

- Sa dubokom tugom dijelimo tragičnu smrt naše voljene Hejden. Bila je nevjerovatna svjetlost i sila prirode koja je donijela neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milionima koji su je gledali na ekranu - rekao je njen otac Skip u izjavi za američkog partnera Skaja, NBC Njuz.

Njen otac je zatim zatražio privatnost jer "naša porodica treba vremena da prebrodi ovaj nezamislivi gubitak". Penetijer je takođe glumila u franšizi horor filmova "Vrisak".

Hejden Penetijer

Ranije ove godine, Panetijer je objavila svoje memoare "Ovo sam ja: Obračun", u kojima je govorila o svojim iskustvima sa postporođajnom depresijom, zavisnošću i oporavkom.

Odrekla se starateljstva nad djetetom

To je dovelo do njene odluke da se odrekne starateljstva nad svojim jedinim djetetom Kajom 2018. godine, koje dijeli sa bivšim partnerom Vladimirom Kličkom, ukrajinskim profesionalnim bokserom.

Penetijer se prvi put pojavila u reklamama kada je imala samo 11 mjeseci - i kasnije je postala dječja glumica sa ulogama u sapunicama, uključujući "Jedan život za živeti" i "Vodeća svjetlost".

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Njen debi u dugometražnom filmu dogodio se kada je imala devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u filmu "Život bube".

Godine 2024, opisala je bol i tugu nakon što je njen mlađi brat neočekivano preminuo od nedijagnostikovane srčane bolesti prethodne godine.

- Kada izgubite nekoga koga ste vidjeli u svim važnim trenucima u svom životu, kako stoji pored vas, to jednostavno potresa vaš svijet - rekla je za emisiju "Tudej" na NBC-u.