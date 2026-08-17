Senidah napadnuta tokom nastupa u Hrvatskoj, koncert odmah prekinut

Pjevačica Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah napadnuta je na nastupu u Hrvatskoj, nakon čega je prekinula svoj koncert u poznatom klubu.

Naime, prije nekoliko dana, Senida je nastupila u jednom hrvatskom klubu, a u toku nastupa se dogodio incident.

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Senidah je prekinula svoj nastup i obratila se organizatoru i obezbjeđenju i odmah zahtijevala da pronađu onog ko ju je gađao.

- Ovako, ko je vidio? Molim vas, molim vas samo ako možete to da sredite, inače nećemo nastaviti samo to da kažem - obratila se ona.

Kako je objasnio jedan dečko, Senidu su jedno vrijeme gađali ledom iz publike, zbog čega je ona pobjesnila.

- Uvijek se nađe neko ko misli da je prepametan, pa su je gađali ledom - rekli su.

"Govorili su mi da sam muško"

Gostujući u podkastu, regionalna muzička zvijezda priznala je da je tokom godina čula razne priče, ali da ju je jedna posebno iznenadila.

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- Stvarno nema veze s mozgom da mi kažu da sam bila muško. Mislim, ono kao, i da jesam, ali nisam. To je kao... I oni znaju, oni to znaju: "Joj, znam ja." Znaš ti... - rekla je Senidah.

(Telegraf.rs)