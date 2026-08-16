Nezamisliva tuga u porodici Karić, tragedija sve potresla

Žena Osmana Karića, Kristina Karić, oglasila se putem društvene mreže Instagram i podijelila veoma tužnu vijest.

Kako je otkrila, preminuo je njen kumić. Tragičan slučaj slomio je cijelu porodicu.

"Kumiću dragi, počivaj u miru", napisala je Kristina uz njegovu fotografiju i emodžije srca i ruku koje se mole.

Uz potresnu objavu dodala je i jednu od najtužnijih pjesama Tome Zdravkovića "Što te nema".