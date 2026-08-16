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Nezamisliva tuga u porodici Karić, tragedija sve potresla

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 20:39

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Осман и Кристина Карић
Foto: Screenshot / YouTube

Žena Osmana Karića, Kristina Karić, oglasila se putem društvene mreže Instagram i podijelila veoma tužnu vijest.

Kako je otkrila, preminuo je njen kumić. Tragičan slučaj slomio je cijelu porodicu.

"Kumiću dragi, počivaj u miru", napisala je Kristina uz njegovu fotografiju i emodžije srca i ruku koje se mole.

Uz potresnu objavu dodala je i jednu od najtužnijih pjesama Tome Zdravkovića "Što te nema".

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Tagovi :

Osman Karić

tragedija

Kristina Karić

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