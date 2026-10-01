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Devetogodišnje dijete iz Banjaluke transportovano na liječenje u Beograd

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01.10.2026 19:07

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Хеликоптери МУП-а Српске
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske transportovali su danas devetogodišnje dijete iz Banjaluke na liječenje u Beograd.

Dijete je prevezeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Klinički centar Srbije, saopšteno je iz MUP-a Srpske, prenosi Srna.

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Banja Luka

Beograd

Helikopterski servis Republike Srpske

liječenje

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